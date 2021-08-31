Полузащитник «Рубина» Йевтич отдан в аренду в АЕК
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич стал игроком греческого клуба АЕК на правах аренды, сообщает пресс-служба казанцев.
Стороны заключили контракт до окончания сезона-2021/22.
Футболист перешел в казанский клуб в январе 2020 года. В составе «Рубина» Йевтич сыграл 45 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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