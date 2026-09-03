В «Ростове» опровергли информацию о поиске нового главного тренера

Спортивный директор «Ростова» Андрей Рудаков опроверг информацию о том, что клуб ищет замену главному тренеру Джонатану Альбе.

Ранее СМИ сообщили, что 44-летнего испанского специалиста могут заменить Владимир Федотов, Дмитрий Кириченко или Ролан Гусев.

«Информация о том, что мы находимся в поиске нового тренера, не соответствует действительности. Альба работает с командой в штатном режиме и готовит ее к ближайшим матчам», — приводит слова Рудакова «РБ Спорт».

В сезоне-2026/27 «Ростов» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В 7-м туре чемпионата России команда у себя дома встретится с «Факелом». Игра состоится 5 сентября.