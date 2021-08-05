Ангольский защитник «Аль-Айна» Бартоломеу Баштуш вернулся в «Ростов» на правах аренды с правом выкупа, информирует сайт российского клуба.

28-летний футболист играл за «Ростов» с 2013 по 2016 год. На его счету за команду 84 матча и четыре мяча.

После «Ростова» Баштуш выступал в серии А, сыграв за «Лацио» 94 матчей и забив 9 голов.

Прошлый сезон он провел в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, новым главным тренером «Ростова» стал Юрий Семин. О его назначении было объявлено вчера, 4 августа. Контракт с экс-тренером «Локомотива» рассчитан на два года.