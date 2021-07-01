Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бауэр в качестве свободного агента перешел в «Уфу»

12:40
Мориц Бауэр. Фото ФК "Уфа"
Мориц Бауэр. Фото ФК &quot;Уфа&quot;
Теги:

Защитник Мориц Бауэр подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним австрийцем рассчитано на два года. Игрок перешел в команду в качестве свободного агента.

Бауэр в феврале 2021 года был арендован «Уфой» у «Стока». В минувшем сезоне защитник провел 8 матчей за «Уфу», в которых отметился двумя результативными передачами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
«Может, нам фамилию поменять на шведскую?» Как русского фигуриста не пускает на Олимпиаду своя же страна
Англия — главный фаворит, а Украина — аутсайдер? Кто выиграет Евро
РФС опубликовал итоги заседания техкома по выступлению сборной России на Евро-2020
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы