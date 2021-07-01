Бауэр в качестве свободного агента перешел в «Уфу»

Защитник Мориц Бауэр подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним австрийцем рассчитано на два года. Игрок перешел в команду в качестве свободного агента.

Бауэр в феврале 2021 года был арендован «Уфой» у «Стока». В минувшем сезоне защитник провел 8 матчей за «Уфу», в которых отметился двумя результативными передачами.