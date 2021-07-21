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«Краснодар» объявил об уходе Олссона в «Андерлехт»

12:08
Кристоффер Олссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кристоффер Олссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон продолжит карьеру в «Андерлехте», сообщает официальный сайт российской команды. Оба клуба согласовали все детали трансфера 26-летнего шведского футболиста.

Хавбек выступал за «быков» с 2019 года. В общей сложности он провел 80 матчей за «Краснодар», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

«Краснодар» благодарит Кристоффера Олссона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!" — написано в заявлении клуба.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139721

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