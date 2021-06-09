Илья Помазун: «Екатеринбург, я снова лечу к вам»
21:15
Голкипер ЦСКА Илья Помазун вернулся в «Урал». Московский клуб снова отдал вратаря в аренду. Перед этим 24-летний голкипер продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2025/26.
«Привет, Екатеринбург! Я снова лечу к вам. Уже на следующей неделе мы начинаем готовиться к новому сезону. Жду вас на стадионе», — приводит слова Помазуна Instagram «Урала».
В прошлом сезоне Помазун первую часть сезона провел в аренде в уральском клубе, где сыграл 17 матчей и пропустил 20 мячей. Во время второй части чемпионата армейцы из-за травмы Игоря Акинфеева вернули футболиста, и 24-летний голкипер сыграл два матча в составе ЦСКА в чемпионате России, пропустив два мяча.
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