Илья Помазун: «Екатеринбург, я снова лечу к вам»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун вернулся в «Урал». Московский клуб снова отдал вратаря в аренду. Перед этим 24-летний голкипер продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2025/26.

«Привет, Екатеринбург! Я снова лечу к вам. Уже на следующей неделе мы начинаем готовиться к новому сезону. Жду вас на стадионе», — приводит слова Помазуна Instagram «Урала».

В прошлом сезоне Помазун первую часть сезона провел в аренде в уральском клубе, где сыграл 17 матчей и пропустил 20 мячей. Во время второй части чемпионата армейцы из-за травмы Игоря Акинфеева вернули футболиста, и 24-летний голкипер сыграл два матча в составе ЦСКА в чемпионате России, пропустив два мяча.