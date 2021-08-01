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«Локомотив» и «Краснодар» согласовали переход Крыховяка

15:03
Гжегож Крыховяк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договоренности о трансфере полузащитника Гжегожа Крыховяка. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

В ближайшее время 31-летний польский футболист пройдет медосмотр в краснодарском клубе, после чего подпишет контракт с «быками».

В составе московской команды Крыховяк выступал с августа 2018 года. Вместе с «Локомотивом» хавбек дважды выигрывал Кубок России (2018/19, 2020/21), Суперкубок (2019), два раза становился серебряным (2018/19 и 2019/20) и бронзовым призером (2020/21) страны.

В общей сложности Крыховяк провел за «Локо» 109 матчей, забил 23 гола и сделал 15 результативных передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24496

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