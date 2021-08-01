«Локомотив» и «Краснодар» согласовали переход Крыховяка
«Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договоренности о трансфере полузащитника Гжегожа Крыховяка. Об этом сообщают пресс-службы клубов.
В ближайшее время 31-летний польский футболист пройдет медосмотр в краснодарском клубе, после чего подпишет контракт с «быками».
В составе московской команды Крыховяк выступал с августа 2018 года. Вместе с «Локомотивом» хавбек дважды выигрывал Кубок России (2018/19, 2020/21), Суперкубок (2019), два раза становился серебряным (2018/19 и 2019/20) и бронзовым призером (2020/21) страны.
В общей сложности Крыховяк провел за «Локо» 109 матчей, забил 23 гола и сделал 15 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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