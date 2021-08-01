«Локомотив» и «Краснодар» согласовали переход Крыховяка

«Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договоренности о трансфере полузащитника Гжегожа Крыховяка. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

В ближайшее время 31-летний польский футболист пройдет медосмотр в краснодарском клубе, после чего подпишет контракт с «быками».

В составе московской команды Крыховяк выступал с августа 2018 года. Вместе с «Локомотивом» хавбек дважды выигрывал Кубок России (2018/19, 2020/21), Суперкубок (2019), два раза становился серебряным (2018/19 и 2019/20) и бронзовым призером (2020/21) страны.

В общей сложности Крыховяк провел за «Локо» 109 матчей, забил 23 гола и сделал 15 результативных передач.