Пивоваров — о срыве переходов Платы и Мартинса: «Официальное заявление — правдивое. Жалко, что так произошло»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал срыв трансферов полузащитников Гонсало Платы из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого».

— Срывы трансферов Мартинса и Платы связаны только с медицинскими показаниями игроков?

— Мы изначально не планировали раскрывать какие-то детали. Относимся с уважением к репутации клубов и игроков. Официальное заявление — правдивое. Жалко, что так произошло. Лично в моей карьере такое происходило всего 2-3 раза. Да, ситуация может вызвать попытки поиска иных причин или конспирологии. Но мы действовали по доброй воле, хотели видеть игроков в «Динамо». Они прилетели, контракты были подписаны, но медицинский осмотр не был пройден. С учетом всех рисков было принято решение отказаться. Наша дальнейшая задача остается той же — усиление позиций.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Платы в 9 миллионов евро. Стоимость 23-летнего Мартинса оценивается в 6 миллионов.