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Гендиректор Динамо Павел Пивоваров: комментарий о срыве трансферов Гонсало Платы и Матеуса Мартинса

Пивоваров — о срыве переходов Платы и Мартинса: «Официальное заявление — правдивое. Жалко, что так произошло»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал срыв трансферов полузащитников Гонсало Платы из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого».

— Срывы трансферов Мартинса и Платы связаны только с медицинскими показаниями игроков?

— Мы изначально не планировали раскрывать какие-то детали. Относимся с уважением к репутации клубов и игроков. Официальное заявление — правдивое. Жалко, что так произошло. Лично в моей карьере такое происходило всего 2-3 раза. Да, ситуация может вызвать попытки поиска иных причин или конспирологии. Но мы действовали по доброй воле, хотели видеть игроков в «Динамо». Они прилетели, контракты были подписаны, но медицинский осмотр не был пройден. С учетом всех рисков было принято решение отказаться. Наша дальнейшая задача остается той же — усиление позиций.

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Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Платы в 9 миллионов евро. Стоимость 23-летнего Мартинса оценивается в 6 миллионов.

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Гонсало Плата
Матеус Мартинс
ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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