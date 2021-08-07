«Ахмат» расторг контракт с Понсе по обоюдному согласию сторон
«Ахмат» объявил о расторжении контракта с нападающим Андресом Понсе.
Грозненский клуб и 24-летний венесуэлец разорвали соглашение по обоюдному согласию.
Нападающий Андрес Понсе @radaponce покидает «Ахмат». По обоюдному согласию стороны расторгли действующий договор.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 7, 2021
Понсе провёл за грозненцев 30 матчей, в которых забил 3 гола.
Благодарим Андреса за совместную работу и желаем удачи в карьере! pic.twitter.com/q2VdOvdGFQ
Понсе принадлежал «Ахмату» с лета 2019 года. На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 31 матче за команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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