КХЛ

  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

«Все видели драку и перелом челюсти. Зачем елозить и скрывать?» Колонка Лемтюгова о скандалах в КХЛ

1

Выходка тренера «Авангарда» тянет на пожизненную дисквалификацию

Алексей Шевченко
4

Суперматч «Авангарда» на юбилей. Ради этого приехал Ягр, а Сушинский забыл обиды

Михаил Зислис
3
Лента новостей
Читать все новости

Ягр в Москве увидел драку и победу «Авангарда»

Фоторепортаж с матча «ястребов» против «Ак Барса».
КХЛ
23 ноября 23:15
Фото

Ягр вернулся в Россию и дал обещание: «Этот сезон для меня — не последний!»

Легенда мирового хоккея побывал в Москве.
КХЛ
23 ноября 20:45 7

Яромир Ягр: как сейчас выглядит звезда хоккея и его девушка

Знаменитый чешский хоккеист приехал на игру «Авангард» — «Ак Барс»
КХЛ
23 ноября 20:10 4
Фото

«В России либо превозносят до небес, либо уничтожают». Интервью Воробьева о «Магнитке» и слухах об отставке

Главный тренер «Металлурга» рассказал «СЭ» о тяжелой ситуации уральского клуба.
КХЛ
23 ноября 15:55 7

«В России нет геймеров, которых бы я не обыгрывал в NHL». Профессиональный хоккеист — об успехе в компьютерном хоккее

Евгений Монс выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Витязь», а сейчас играет на Украине.
КХЛ
23 ноября 13:05

Фантастический гол Зарипова и лакросс Шумакова. Супермоменты КХЛ

КХЛ
23 ноября 11:00

Драки и разборки не помогли «Магнитке» и «Барысу»

«Барыс» нашел виноватых в своем внутреннем конфликте, «Магнитка» не может вырваться из кризиса, а молодой форвард Герман Шапорев остался без клуба.
КХЛ
23 ноября 10:50
Видео

«Рабочая обстановка, это хоккей». Странная реакция клуба КХЛ на драку внутри команды

Обзор дня Алексея Шевченко.
КХЛ
23 ноября 09:55 4

«В «Тракторе» удивлены словами игрока СКА. Не совсем красиво». Кравцов — о взлете команды, оборонительном хоккее и возвращении в «Рейнджерс»

Первое в сезоне интервью Виталия Кравцова.
КХЛ
22 ноября 16:00 15

ЦСКА потерял лидеров, но по-прежнему доминирует в КХЛ. Схемы Никитина работают и без Капризова с Григоренко

«СЭ» совместно с Hankook продолжает спецпроект о КХЛ: «Путь к победе!» — о ярких событиях лиги.
КХЛ
22 ноября 13:00

Разборки и драки внутри клубов КХЛ: причины и возможные последствия

Обзор дня Алексея Шевченко.
КХЛ
22 ноября 11:30 4

В командах КХЛ начались драки внутри коллектива

Игрок «Барыса» сломал челюсть другому, в «Металлурге» произошел конфликт в самолете, а в «Авангард» тренер Хартли мешает Сергею Шумакову.
КХЛ
22 ноября 11:15
Видео

Мордобой вместо хоккея. В «Барысе» канадцу сломали челюсть на тренировке, а в «Магнитке» — конфликт в самолете

Субботний вечер КХЛ перестал быть скучным после новостей из Нур-Султана и Магнитогорска.
КХЛ
21 ноября 21:50 8
Выбор редакции

Драка на тренировке команды КХЛ закончилась переломом челюсти канадского защитника

В Нур-Султане подрались Джесси Блэкер и Никита Клещенко.
КХЛ
21 ноября 18:00 8
Видео

«Магнитка» подписала лучшего центра чемпионата Финляндии, но быстро разочаровалась и отправила домой

Обзор дня Алексея Шевченко.
КХЛ
21 ноября 12:05 1

Чемпионат мира — в Москве?

И другие новости от Шевченко.
КХЛ
20 ноября 12:35
Видео

Уникальный случай: исход матча КХЛ решил качественный телеповтор. Жаль, что он есть не во всех городах

Обзор дня Алексея Шевченко.
КХЛ
20 ноября 10:10 9

«Российским игрокам нужно оставаться в КХЛ и не думать о сезоне в Америке». Колонка комментатора Шестакова

Рассказ о прогрессе Аскарова, проблемах Подколзина и неопределенности с новым сезоном.
КХЛ
19 ноября 20:10 3

«Трактор» прет наверх. Клуб, в прошлом году не попавший в плей-офф, уже первый на «Востоке»

Обзор дня Алексея Шевченко.
КХЛ
19 ноября 12:00 11

«Трактор» — новый лидер «Востока»

Менеджеры «Авангарда» признали свою ошибку, «Трактор» обыграл СКА и обошел «Ак Барс», а КХЛ нужны новые правила.
КХЛ
19 ноября 11:15
Видео

У новой девушки хоккеиста Зарипова — очень длинные стройные ноги и обалденная фигура

У прославленного российского хоккеиста — новая любовь.
КХЛ
18 ноября 17:10 43

Чемпионат мира по хоккею снова подвис. Европа не хочет ехать в Белоруссию

Обзор дня Алексея Шевченко
КХЛ
18 ноября 11:50 17

Хартли терпели два года, но все-таки наказали за хамство

Его перестали прощать судьи.
КХЛ
18 ноября 11:30 2
Видео

«У меня планка поехала — высказал генменеджеру и тренеру все, что можно». Андрей Миронов — об НХЛ, родном «Динамо» и Анне Седоковой

Интервью о баллонах Крикунова и сборах в Пинске со Знарком.
КХЛ
18 ноября 00:00 5

КХЛ далеко до НХЛ, но уровень лиги все равно очень высокий. Она действительно вторая в мире

Михаил Зислис приводит веские аргументы.
КХЛ
17 ноября 19:10 26

Андрей Миронов: о лицемерии в НХЛ, «баллонах» Крикунова и верности «Динамо» [Соколиная охота]

Героем третьего выпуска «Соколиной охоты» стал хоккеист московского «Динамо» Андрей Миронов.
КХЛ
17 ноября 16:30
Видео

Ковалев грозит своим игрокам

Несколько молодых игроков решили остаться играть в России, «Локомотив» потерпел второе поражение подряд, а Владимиру Крикунову забраковал хоккеиста на утренней раскатке.
КХЛ
17 ноября 11:55
Видео

Молодые хоккеисты России губят свое будущее. Сидят без дела в ожидании отправки в Америку

Обзор дня Алексея Шевченко.
КХЛ
17 ноября 11:50 5

Галстук Скабелке не помог. ЦСКА обыграл «Локомотив»

Кадры матча КХЛ.
КХЛ
16 ноября 22:30
Фото

ЦСКА — все та же машина. Отъезд звезд не сделал его слабее

Армейцы переиграли одну из самых мощных команд на старте сезона — «Локомотив» (3:1).
КХЛ
16 ноября 22:25 4
НОВЫЕ МЕДИА
Смотреть все медиа

Турниры

Результаты
Положение команд
  • Регулярный чемпионат
Команды И В П О
Западная конференция
1 ЦСКА 30 22 8 47
2 СКА 28 17 11 37
3 Локомотив 27 18 9 38
4 ХК Динамо 27 15 12 34
5 Динамо Мн 27 15 12 32
6 Спартак 28 13 15 32
7 Северсталь 27 14 13 30
8 Йокерит 21 13 8 27
9 Витязь 27 13 14 27
10 Сочи 27 7 20 19
11 Динамо Р 26 4 22 12
Восточная конференция
1 Ак Барс 30 20 10 44
2 Авангард 28 17 11 40
3 Трактор 29 19 10 40
4 Автомобилист 26 17 9 38
5 Салават Юлаев 30 18 12 38
6 Металлург Мг 29 16 13 35
7 Сибирь 29 12 17 27
8 Торпедо НН 27 11 16 26
9 Барыс 25 10 15 25
10 Амур 30 11 19 24
11 Нефтехимик 27 9 18 18
12 Куньлунь 27 5 22 13
Расписание
Новостная рассылка «Вечерний Спорт-Экспресс»
Только на самые главные новости и важные материалы из мира спорта
Новое видео
Нестеров остается в ЦСКА
ЦИФРА ДНЯ
1:4
СКА из-за вспышки коронавируса выставил в матче КХЛ против «Сибири» молодежный состав
ЦИТАТА
В России к легионерам такое отношение, словно они нам одолжение делают
Илья Любушкин
защитник «Аризоны»

Опрос

Все опросы
Где вы ждете Илью Ковальчука?
Голосовать
Обсудить опрос
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир