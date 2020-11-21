|Команды
|И
|В
|П
|О
|Западная конференция
|1
|ЦСКА
|30
|22
|8
|47
|2
|СКА
|28
|17
|11
|37
|3
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|4
|ХК Динамо
|27
|15
|12
|34
|5
|Динамо Мн
|27
|15
|12
|32
|6
|Спартак
|28
|13
|15
|32
|7
|Северсталь
|27
|14
|13
|30
|8
|Йокерит
|21
|13
|8
|27
|9
|Витязь
|27
|13
|14
|27
|10
|Сочи
|27
|7
|20
|19
|11
|Динамо Р
|26
|4
|22
|12
|Восточная конференция
|1
|Ак Барс
|30
|20
|10
|44
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|40
|3
|Трактор
|29
|19
|10
|40
|4
|Автомобилист
|26
|17
|9
|38
|5
|Салават Юлаев
|30
|18
|12
|38
|6
|Металлург Мг
|29
|16
|13
|35
|7
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|8
|Торпедо НН
|27
|11
|16
|26
|9
|Барыс
|25
|10
|15
|25
|10
|Амур
|30
|11
|19
|24
|11
|Нефтехимик
|27
|9
|18
|18
|12
|Куньлунь
|27
|5
|22
|13