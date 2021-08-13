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Нападающий «Спартака» Педро Роша перешел в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды

13:10
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Нападающий «Спартака» Педро Роша продолжит карьеру в «Атлетико Паранаэнсе».

Москвичи достигли договоренности с клубом бразильской серии А о платной аренде футболиста на один год, сообщила пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что соглашение предусматривает обязательный выкуп 26-летнего нападающего, если он проведет на поле определенный процент игрового времени.

В 2017 году Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды, а зимой вернулся в Россию и играл за «Спартак-2». На его счету 4 гола и 2 голевые передачи в 15 встречах в прошедшем розыгрыше Олимп-ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-13-pedro_rosha_prodolzhit_karyeru_v_atletiko_paranaense/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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