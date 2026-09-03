Агент Монтеса о возможном уходе игрока из «Локомотива»: «Думаю, что он останется в команде»

Серхио Висуэте, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

Ранее появилась информация в СМИ, что «Крус Асуль» хочет арендовать 29-летнего мексиканца.

«Информация о том, что Сесар Монтес может перейти в «Крус Асуль», не соответствует действительности. Может ли Монтес покинуть «Локомотив» в это трансферное окно? Я думаю, что он останется в команде», — сказал Висуэте «СЭ».

Монтес провел в этом сезоне 3 матча и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.