«Ахмат» объявил об уходе полузащитника Роши
16:18
Полузащитник Одисе Роши, отыгравший весеннюю часть сезона в аренде в венгерском клубе «Диошдьер», покинул «Ахмат». Контракт расторгнут по согласию сторон с учетом пожелания 30-летнего албанского игрока, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
В «Ахмат» Роши перешел летом 2016 года из «Риеки». В составе грозненцев он провел 88 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов.
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