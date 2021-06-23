«Ахмат» объявил об уходе полузащитника Роши

Полузащитник Одисе Роши, отыгравший весеннюю часть сезона в аренде в венгерском клубе «Диошдьер», покинул «Ахмат». Контракт расторгнут по согласию сторон с учетом пожелания 30-летнего албанского игрока, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

В «Ахмат» Роши перешел летом 2016 года из «Риеки». В составе грозненцев он провел 88 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов.