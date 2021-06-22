«Ротор» арендовал Слепова у «Динамо»
13:16
Защитник «Динамо» Сергей Слепов перешел в «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба.
Аренда без права выкупа 22-летнего воспитанника «Динамо» рассчитана до конца сезона-2021/22.
Слепов впервые сыграл за главную команду москвичей в августе 2020 года. На его счету 4 матча и две желтые карточки.
?? Сергей Слепов перешёл в «Ротор» на правах аренды. Защитник будет выступать за команду из Волгограда до конца сезона 2021/22— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 22, 2021
Удачи, Слеп! pic.twitter.com/wBOVgfFMGV
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