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«Ротор» арендовал Слепова у «Динамо»

13:16
Сергей Слепов. Фото ФК "Динамо"
Сергей Слепов. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
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Защитник «Динамо» Сергей Слепов перешел в «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба.

Аренда без права выкупа 22-летнего воспитанника «Динамо» рассчитана до конца сезона-2021/22.

Слепов впервые сыграл за главную команду москвичей в августе 2020 года. На его счету 4 матча и две желтые карточки.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sergei-slepov-arendovan-rotorom

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