«Ростов» арендовал Комличенко у «Динамо» с правом выкупа
«Ростов» объявил о переходе в команду нападающего Николая Комличенко.
25-летний форвард присоединился к ростовчанам на правах аренды на сезон-2021/22. У клуба есть право выкупа футболиста, сумма опции не сообщается.
Николай Комличенко перешел в «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) June 11, 2021
Нападающий «Динамо» и сборной России арендован нашим клубом с правом выкупа.
Подробнее: https://t.co/Hxk4attICO pic.twitter.com/4WVXY4fOYH
В сезоне-2020/21 Комличенко провел 27 матчей за «Динамо», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
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vovanpiter
Отличный трансфер для Коли и фк Ростова. Ему вообще сразу после Чехии надо было к Валере идти, а не связываться с ВТБшной шоблой
11.06.2021
Динамов
Ура! Долой балласт! Ещё бы Игбуна и Нжи кто забрал! Да и Варела оказался бесполезным игроком по сути то - бегает вроде быстро, но КПД нулевой, ни в атаке от него грамотных подлючений нету, ни в защите какой то особой железобетонности. Даже Точилин в расцвете карьеры был значительно сильнее, чем этот Варела. А все занимают ценные легионерские места!
11.06.2021
blue-white!
Потихоньку избавляемся от балласта!
11.06.2021
с13
Удачи. Может получится реанимировать карьеру. Всего-то 25 лет. Не будет такого давления, как в этих "великих" московских клубах, да и образ жизни в Ростове поближе к родному, краснодарскому, чем в Москве.
11.06.2021
Arkadiy1976
ФК "Сбитые лётчики" (Ростов)
11.06.2021