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«Ростов» арендовал Комличенко у «Динамо» с правом выкупа

11:04
Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» объявил о переходе в команду нападающего Николая Комличенко.

25-летний форвард присоединился к ростовчанам на правах аренды на сезон-2021/22. У клуба есть право выкупа футболиста, сумма опции не сообщается.

В сезоне-2020/21 Комличенко провел 27 матчей за «Динамо», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1314

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы


  • vovanpiter

    Отличный трансфер для Коли и фк Ростова. Ему вообще сразу после Чехии надо было к Валере идти, а не связываться с ВТБшной шоблой

    11.06.2021

  • Динамов

    Ура! Долой балласт! Ещё бы Игбуна и Нжи кто забрал! Да и Варела оказался бесполезным игроком по сути то - бегает вроде быстро, но КПД нулевой, ни в атаке от него грамотных подлючений нету, ни в защите какой то особой железобетонности. Даже Точилин в расцвете карьеры был значительно сильнее, чем этот Варела. А все занимают ценные легионерские места!

    11.06.2021

  • blue-white!

    Потихоньку избавляемся от балласта!

    11.06.2021

  • с13

    Удачи. Может получится реанимировать карьеру. Всего-то 25 лет. Не будет такого давления, как в этих "великих" московских клубах, да и образ жизни в Ростове поближе к родному, краснодарскому, чем в Москве.

    11.06.2021

  • Arkadiy1976

    ФК "Сбитые лётчики" (Ростов)

    11.06.2021