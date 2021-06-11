«Ростов» арендовал Комличенко у «Динамо» с правом выкупа

«Ростов» объявил о переходе в команду нападающего Николая Комличенко.

25-летний форвард присоединился к ростовчанам на правах аренды на сезон-2021/22. У клуба есть право выкупа футболиста, сумма опции не сообщается.

Николай Комличенко перешел в «Ростов»



Нападающий «Динамо» и сборной России арендован нашим клубом с правом выкупа.



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В сезоне-2020/21 Комличенко провел 27 матчей за «Динамо», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.