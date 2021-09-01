«Рубин» арендовал форварда Онугху у датского «Вайле»
«Рубин» объявил о переходе в команду нападающего Германа Онугхи.
Казанцы арендовали 25-летнего россиянина у датского клуба «Вайле» с правом выкупа.
Герман Онугха — игрок «Рубина»!— «Рубин» Казань (@fcrk) September 1, 2021
25-летний российский нападающий переходит в наш клуб из датского «Вайле» на правах аренды с правом выкупа ?
Ранее он выступал за «Зенит» (Пенза), «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», «Вайле» и «Крылья Советов».
Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/Nkguc90amu
Сезон-2021/22 Онугха начал в «Крыльях Советов», где также выступал на правах аренды. Форвард принял участие в четырех матчах в составе самарцев и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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