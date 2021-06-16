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Нападающий «Локомотива» Сулейманов объявил об уходе из клуба

09:58
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сообщил о своем уходе из московского клуба.

«Настало время, когда мне пришлось уходить из родного мне клуба. Очень грустно это осознавать, так как этот клуб воспитал меня как футболиста, дал мне новых друзей, знакомых, открыл мне дорогу в большой футбол. Спасибо всем, кто был на моем футбольном пути в «Локомотиве». И, конечно же, болельщикам хочу отдельно выразить благодарность за поддержку в мою сторону», — написал у себя в Instagram Сулейманов.

Публикация от Sulik?? (@_sulya93_)

Сулейманов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2020/21 21-летний форвард выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды, на его счету 9 голов и 5 результативных передач в 40 матчах за команду.

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Иван Торопцев все материалы автора
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