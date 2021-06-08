«Локомотив» расторг контракт с Джорджевичем

«Локомотив» и нападающий Лука Джорджевич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.

«Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Джорджевич выступал на правах аренды за «Арсенал». В составе тульского клуба 26-летний форвард провел 14 матчей и забил два гола.

Черногорец перешел в «Локомотив» летом 2019 года из «Зенита». Всего за московский клуб он провел пять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе железнодорожников Джорджевич стал серебряным призером чемпионата России.???