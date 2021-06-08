«Локомотив» расторг контракт с Джорджевичем
«Локомотив» и нападающий Лука Джорджевич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.
«Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Джорджевич выступал на правах аренды за «Арсенал». В составе тульского клуба 26-летний форвард провел 14 матчей и забил два гола.
Черногорец перешел в «Локомотив» летом 2019 года из «Зенита». Всего за московский клуб он провел пять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе железнодорожников Джорджевич стал серебряным призером чемпионата России.???
«Локомотив» и Лука Джорджевич расторгли контракт— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2021
Футбольный клуб «Локомотив» и нападающий Лука Джорджевич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/FeuJndWr7y
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