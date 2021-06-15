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Нападающий «Локомотива» перешел в «Урал»

17:18
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Нападающий «Локомотива» Михаил Агеев стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба уральского клуба.

С 2019 года Агеев начал выступать за «Казанку». Всего за фарм-клуб «Локомотива» форвард сыграл 34 матча и забил 11 голов. Летом 2020 года Агеев стал попадать в заявку главной команды железнодорожников на матчи РПЛ. 11 августа он дебютировал за «Локомотив» в матче с «Рубином» .

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