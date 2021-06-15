Нападающий «Локомотива» перешел в «Урал»

Нападающий «Локомотива» Михаил Агеев стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба уральского клуба.

? ОФИЦИАЛЬНО: «Урал» подписал контракт с нападающим Михаилом Агеевым



Нападающий перешёл в наш клуб из московского «Локомотива».



ПОДРОБНОСТИ: https://t.co/mruVB5TTnU pic.twitter.com/tKzrkX3fXb — ФК Урал (@FCURAL) June 15, 2021

С 2019 года Агеев начал выступать за «Казанку». Всего за фарм-клуб «Локомотива» форвард сыграл 34 матча и забил 11 голов. Летом 2020 года Агеев стал попадать в заявку главной команды железнодорожников на матчи РПЛ. 11 августа он дебютировал за «Локомотив» в матче с «Рубином» .