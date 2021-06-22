«Химки» объявили о переходе шведа Сабовича: «Сорри, Ибра, в следующий раз»

Полузащитник Бессард Сабович перешел в «Химки» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Срок контракта с 23-летним шведским футболистом македонского происхождения не уточняется. Сабович уже присоединился к российской команде на сборах в Кратово.

«Сорри, Ибра, в следующий раз», — написано в Twitter «Химок».

В минувшем сезоне Сабович провел 11 матчей за «Кайсериспор» и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 550 тысяч евро.