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«Химки» объявили о переходе шведа Сабовича: «Сорри, Ибра, в следующий раз»

22 июня 2021, 23:26
Бессард Сабович. Фото Twitter
Бессард Сабович. Фото Twitter
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Полузащитник Бессард Сабович перешел в «Химки» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Срок контракта с 23-летним шведским футболистом македонского происхождения не уточняется. Сабович уже присоединился к российской команде на сборах в Кратово.

«Сорри, Ибра, в следующий раз», — написано в Twitter «Химок».

В минувшем сезоне Сабович провел 11 матчей за «Кайсериспор» и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 550 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/iyun/bessard-sabovich-v-khimkakh-/

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