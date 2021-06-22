«Химки» объявили о переходе шведа Сабовича: «Сорри, Ибра, в следующий раз»
22 июня 2021, 23:26
Полузащитник Бессард Сабович перешел в «Химки» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
Срок контракта с 23-летним шведским футболистом македонского происхождения не уточняется. Сабович уже присоединился к российской команде на сборах в Кратово.
«Сорри, Ибра, в следующий раз», — написано в Twitter «Химок».
В минувшем сезоне Сабович провел 11 матчей за «Кайсериспор» и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 550 тысяч евро.
+1 ??— ФК «Химки» (@fc_khimki) June 22, 2021
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V?lkommen, Sabo!
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Сорри, Ибра, в следующий раз... pic.twitter.com/V7A9iUrQzG
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/iyun/bessard-sabovich-v-khimkakh-/
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