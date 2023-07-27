Главные новости
30 ноя 2023 15:30
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«Зенит» страдает без Кассьерры, «Динамо» творит историю, у «Спартака» выходной. Итоги первых матчей плей-офф Кубка
Рабинер — об итогах первых матчей плей-офф Кубка России и перед 17-м туром РПЛ.
Новости
26 дек 2023 07:46
2
Бернардески готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Ювентус»
17 дек 2023 17:50
2
ФОНБЕТ пожертвовал 622 100 рублей клубу болельщиков ЦСКА с инвалидностью
17 дек 2023 00:34
1
Каряка назвал крутой идеей проведение Матч звезд FONBET Кубка России
Мостовой в мантии, Медведева в красном: Царь и звезды на Матче звезд
16 дек 2023 16:08
16
Александр Мостовой в образе царя вышел на Матч звезд FONBET Кубка России
12 дек 2023 17:55
1
Организаторы представили форму команд на Матч звезд FONBET Кубка России
11 дек 2023 16:10
3
Акинфеев и Обляков представят ЦСКА на Матче звезд FONBET Кубка России
5 дек 2023 11:00
16
В «Динамо» готовы перенести ответный матч с «Зенитом» в FONBET Кубке России
4 дек 2023 22:58
16
Смолов: «Стал ли слабее «Зенит»? Это «Динамо» и «Локомотив» стали сильнее»
Видео
27 июл 2023 22:30
Статьи
30 ноя 2023 14:30
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Симуляция «Спартака» Абаскаля. От удачи до позора
Предельно критический взгляд Дмитрия Егорова на происходящее в красно-белой команде.
30 ноя 2023 08:00
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«Шедевр Смолова! В РПЛ редко такое увидишь. А Клаудиньо потерялся без Вендела». Кобелев — о победе «Динамо» над «Зенитом»
Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» — о кубковом матче.
30 ноя 2023 00:00
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«Динамо» Лички — восторг! Не сломалось из-за судейства матча с «Зенитом» и прокачало психологию
Но ошибки арбитров уже надоели.
29 ноя 2023 22:10
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«Соперник наказал нас за неосторожные действия». Пресс-конференция тренеров «Зенита» и «Динамо»
Сергей Семак и Марцел Личка ответили на вопросы после матча.
29 ноя 2023 21:20
161
Смолов — отец! Вышел — и через минуту принес «Динамо» победу над «Зенитом» в меньшинстве
Бело-голубые снова обыграли петербуржцев в FONBET Кубке России.
29 ноя 2023 20:30
64
ЦСКА остался в меньшинстве и снова увез из Ростова ничью
Как в чемпионате, разошлись миром.
Фото
Мостовой в мантии, Медведева в красном: Царь и звезды на Матче звезд
29 ноя 2023 20:10
1
«Динамо» победило «Зенит»: Смолов забил в меньшинстве. Онлайн-трансляция матча Кубка России
Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
29 ноя 2023 20:10
3
«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью: Заболотный забил после автогола Набабкина. Онлайн-трансляция матча Кубка России
Первая игра 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
29 ноя 2023 19:40
47
«Матч в Оренбурге показал: нам ни на секунду нельзя расслабляться». Абаскаль — о поражении «Спартака»
Что говорили тренеры после победы «Оренбурга».
29 ноя 2023 18:30
124
По снегу «Спартак» играл лучше. Красно-белые уступили «Оренбургу» в Кубке
«Спартак» по делу проиграл в первом матче четвертьфинала.
29 ноя 2023 17:55
1
«Спартак» в меньшинстве проиграл «Оренбургу». Онлайн-трансляция матча Кубка России
Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
29 ноя 2023 11:00
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Противостояние «Динамо» и «Зенита» в Кубке России: золотой дубль Панова, уничтожение 9:3, скандал из-за «недостаточного касания»
«СЭ» вспоминает историю взаимоотношений «Динамо» и «Зенита» в Кубке России.
28 ноя 2023 23:55
11
В прошлом году «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России. Но сейчас у Тюкавина и Смолова не так много шансов
Питерцы замотивированы поквитаться за последние неудачи в играх с бело-голубыми.
28 ноя 2023 20:30
40
Концовки «Локо» — всегда триллер. После провала в РПЛ спаслись в Кубке с «Балтикой»
Калининградцы упустили победу в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
28 ноя 2023 20:10
«Балтика» — «Локомотив»: гости отыгрались благодаря дублю Сулейманова в концовке. Онлайн матча Кубка
Первая игра 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
28 ноя 2023 00:00
90
«Динамо» и «Зенит»: бои без правил
Константин Алексеев — о самом интригующем кубковом четвертьфинале.
17 ноя 2023 09:00
50
Биография Игоря Акинфеева: жизнь и карьера легендарного вратаря
История капитана ЦСКА и голкипера сборной России.
4 ноя 2023 10:15
Кто лучший бомбардир FONBET Кубка России — Дзюба, Соболев или Сергеев? Тест по турниру
Проверяем, как внимательно вы следили за розыгрышем в этом сезоне.
3 ноя 2023 12:45
4
Кубок России: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА против «Ростова». Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала
Четвертьфиналы пути РПЛ и пути регионов FONBET Кубка России.
2 ноя 2023 23:45
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Скандальное решение судьи, красивый гол Комличенко и удар рабоной от центрального защитника. «Ростов» и «Урал» устроили шоу
А еще роскошный мяч оформил Шеттине.
2 ноя 2023 23:00
162
Безумная развязка в Петровском парке. «Динамо» ворвалось в Путь РПЛ на третьей добавленной минуте
Бело-голубые обошли «Краснодар» в таблице.
2 ноя 2023 22:40
1
«Ростов» обыграл «Урал», «Динамо» победило «Пари НН». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Матчи групп РПЛ и пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 2 ноября.
2 ноя 2023 20:40
159
ЦСКА избежал встреч со «Спартаком» и «Зенитом». Армейцы — первые в группе
Дубль Чалова принес команде Федотова победу над «Оренбургом» в FONBET Кубке России.
2 ноя 2023 09:00
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Проклятие «Спартака». Поля, судьи, ноги — все против Абаскаля. Мнение Егорова
Обозреватель «СЭ» считает, что красно-белые находятся в шаге от того, чтобы провалить этот сезон.
2 ноя 2023 00:30
81
«Правила нужны, когда в них есть смысл». Абаскаль — об отмененном голе Соболева и поражении «Спартака»
Пресс-конференция главных тренеров после победы «Краснодара» над «Спартаком» в Тушине.
2 ноя 2023 00:00
221
Соболев сделал все для «Спартака» и Абаскаля. Но у красно-белых всего одна победа в шести матчах
«Краснодар» выиграл в Москве — 3:2.
1 ноя 2023 23:15
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Незасчитанный гол Соболева с пенальти и дубль Кокшарова. Огненный матч «Спартака» и «Краснодара» в Кубке!
Ивич переиграл Абаскаля.
1 ноя 2023 22:45
6
«Спартак» проиграл «Краснодару». Онлайн-трансляция матча Кубка России
Матчи групп РПЛ и пути регионов FONBET Кубка России в среду, 1 ноября.
1 ноя 2023 21:00
64
«Локо» победил в группе, «Сочи» вышиб «Факел» из Кубка, а ЦСКА без игры вышел в плей-офф Пути РПЛ
Дайджест событий среды в FONBET Кубке России.
1 ноя 2023 17:00
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«Краснодар», «Спартак», «Динамо»... Кто-то будет сильно разочарован в Кубке России
Всем нужна только победа.
31 окт 2023 22:30
«Зенит» обыграл «Крылья», «Балтика» разгромила «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России
Игры вторника в групповом турнире FONBET Кубка России.
31 окт 2023 21:45
83
Сергеев — снова джокер. Иван обеспечил «Зениту» победу в группе
Сине-бело-голубые одержали непростую победу над «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России.
19 окт 2023 17:00
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«Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон
Первая часть разговора с президентом «Ростова».
18 окт 2023 21:10
«Химки» обыграли «Уфу», «Черноморец» прошел «КАМАЗ»: онлайн 1/16 финала пути регионов Кубка России
Все матчи дня.
5 окт 2023 18:00
11
«Спартак» и ЦСКА синхронно проиграли в Кубке России. Ну и кто теперь фаворит дерби?
Команды подходят к очному матчу в неважной форме.
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