«Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова

Футболисты Соломон Кверквелия, Эдер и Антон Коченков покидают «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба. У них истек срок контракта.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за годы, проведенные в составе «железнодорожников», за большой вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути», — говорится на официальном сайте клуба.

30 июня стало известно, что Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином».

29-летний Кверквелия в августе 2020 года перешел в аренду в «Ротор». В сезоне-2020/21 он провел 19 матчей в Тинькофф РПЛ и не отличился результативными действиями.

33-летний Эдер сыграл в 20 встречах «Локомотива» в минувшем сезоне в чемпионате России, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

34-летний вратарь Коченков вышел на поле в 6 играх премьер-лиги, в которых пропустил восемь мячей.