«Спартак» продлил контракт с Глушенковым на один год и договорился с «Крыльями Советов» об аренде
Как уже сообщал «СЭ», «Спартак» отдал полузащитника Максима Глушенкова в аренду в «Крылья Советов».
Официальный сайт московской команды отмечает, что прежде красно-белые продлили на год контракт с Глушенковым. Уже после этого он отправился в аренду.
Ранее 21-летний Глушенков уже выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2019/20. Тогда хавбек провел 10 игр за команду и забил три гола.
В прошлом сезоне полузащитник в чемпионате России принял участие в 11 матчах и забил два гола (оба — в составе «Химок», за которые играл на правах аренды).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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