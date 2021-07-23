«Спартак» продлил контракт с Глушенковым на один год и договорился с «Крыльями Советов» об аренде

Как уже сообщал «СЭ», «Спартак» отдал полузащитника Максима Глушенкова в аренду в «Крылья Советов».

Официальный сайт московской команды отмечает, что прежде красно-белые продлили на год контракт с Глушенковым. Уже после этого он отправился в аренду.

Официально: «Спартак» продлил контракт с Максимом Глушенковым на один год и договорился с «Крыльями Советов» об аренде игрока с 1 августа до конца сезона-2021/22 ??



Удачи, Макс! ? pic.twitter.com/PsOVzL58GX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 23, 2021

Ранее 21-летний Глушенков уже выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2019/20. Тогда хавбек провел 10 игр за команду и забил три гола.

В прошлом сезоне полузащитник в чемпионате России принял участие в 11 матчах и забил два гола (оба — в составе «Химок», за которые играл на правах аренды).