Защитник «Ростова» Боженов вернулся в «Химки»

«Химки» арендовали у «Ростова» защитника Кирилла Боженова.

20-летний россиянин проведет в подмосковном клубе сезон-2021/22.

? Кирилл Боженов возвращается в «Химки» на правах аренды!



Красно-чёрные арендовали защитника «Ростова» на один сезон.



Добро пожаловать домой, Божен! ??



Подробнее по ссылке: https://t.co/u2rmnWK8JH pic.twitter.com/A9JRKMAX5p — ФК «Химки» (@fc_khimki) July 15, 2021

18 мая «Ростов» объявил о покупке Боженова у «Химок». Футболист подписал соглашение с ростовчанами на пять лет. До этого игрок выступал за «Химки» с августа 2018 года.