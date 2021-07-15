Защитник «Ростова» Боженов вернулся в «Химки»
16:23
«Химки» арендовали у «Ростова» защитника Кирилла Боженова.
20-летний россиянин проведет в подмосковном клубе сезон-2021/22.
? Кирилл Боженов возвращается в «Химки» на правах аренды!— ФК «Химки» (@fc_khimki) July 15, 2021
Красно-чёрные арендовали защитника «Ростова» на один сезон.
Добро пожаловать домой, Божен! ??
Подробнее по ссылке: https://t.co/u2rmnWK8JH pic.twitter.com/A9JRKMAX5p
18 мая «Ростов» объявил о покупке Боженова у «Химок». Футболист подписал соглашение с ростовчанами на пять лет. До этого игрок выступал за «Химки» с августа 2018 года.
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