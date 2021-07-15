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Защитник «Ростова» Боженов вернулся в «Химки»

16:23
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«Химки» арендовали у «Ростова» защитника Кирилла Боженова.

20-летний россиянин проведет в подмосковном клубе сезон-2021/22.

18 мая «Ростов» объявил о покупке Боженова у «Химок». Футболист подписал соглашение с ростовчанами на пять лет. До этого игрок выступал за «Химки» с августа 2018 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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