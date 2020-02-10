Главные новости
3 авг 00:30
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Рассказываем о главных событиях состоявшихся во вторник первых матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
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29 мая 15:00
Статьи
28 июл 13:15
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Черчесов после разгромной победы в Лиге чемпионов: «В «Ференцвароше» не забыли избиение на трибунах в Братиславе в 1992-м»
Интервью тренера, который вывел «Ференцварош» в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.
28 июл 00:15
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Команда Черчесова разгромила «Слован», Киев прорвался в следующий раунд, «Буде-Глимт» Хайкина уничтожил соперника
Рассказываем о главных событиях ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
27 июл 12:30
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Криштиану вернулся в «МЮ», но хочет уйти ради Лиги чемпионов. Только он никому не нужен
У звездного португальца почти нет вариантов продолжения карьеры.
25 июл 18:00
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«Барселона» вернет Месси следующим летом. Клуб хочет загладить вину перед легендой
Главный трансфер лета-2023 уже анонсирован?
20 июл 23:55
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«Ференцварош» Черчесова проиграл в безумной концовке, Хайкина жестко подставил собственный защитник
Рассказываем о главных событиях первых матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
15 июл 15:45
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CAS отклонил все апелляции России и оставил нас вне мирового футбола. Что будет дальше?
РФС намерен судиться до конца.
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13 июл 23:45
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Черчесов разгромил казахов и сыграет с Вайссом, безумная драма в Батуми, экс-игрок «Спартака» помог разбить чемпиона Польши
Рассказываем о главных событиях первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
5 июл 15:30
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В «ПСЖ» тотальная перезагрузка: в Париже новые руководитель и тренер, обещают чистку состава
Лето будет жарким.
29 июн 17:00
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Станислав Черчесов: «С Дзюбой не говорили. Позиция центрфорварда у нас укомплектована»
Большое интервью главного тренера чемпиона и обладателя Кубка Венгрии «Ференцвароша».
27 июн 18:00
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«Арсенал» покупает Жезуса за 45 миллионов. Клуб делает все для возвращения в Лигу чемпионов
Форвард «Манчестер Сити» в ближайшие дни переедет в столицу Англии.
29 мая 12:10
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«Бронируйте отели в Стамбуле». Куртуа, Анчелотти и Клопп после финала Лиги чемпионов
Неожиданное заявление лучшего игрока матча Тибо Куртуа, гордость Карло Анчелотти, обещание Юргена Клоппа и не только.
29 мая 08:00
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Этот «Реал» не мог не выиграть Лигу чемпионов. Он доказал, что футбол — больше чем игра
Рабинер — о триумфе мадридского духа.
29 мая 07:00
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«Не уверен, можно ли было организовать все хуже». В Англии в бешенстве от финала Лиги чемпионов
В Британии все возмущены тем, что случилось в Париже.
29 мая 02:40
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«Не думаю, что меня достаточно уважают». Куртуа жестко критиковали, но теперь он точно великий
Заткнул всех хейтеров.
29 мая 00:55
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«Реал» снова король Европы! Супергерой финала — Куртуа
«Мадрид» в 8-й раз выиграл Лигу чемпионов.
29 мая 00:30
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«Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Финал Лиги чемпионов.
28 мая 23:10
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Беспредел на финале Лиги чемпионов во Франции. В Петербурге такого и близко не было бы!
Организация решающего матча главного клубного турнира мира не выдерживает никакой критики.
28 мая 22:55
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Финал Лиги чемпионов отложили из-за беспорядков у «Стад де Франс». Против фанатов даже применили слезоточивый газ
Грандиозный скандал в Париже.
28 мая 20:00
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Защитник «Зенита» мстил Серхио Рамосу за травму Салаха. Теперь египтянин хочет поквитаться с «Реалом»
Предыдущий финал между «Реалом» и красными помнят во многом благодаря скандальной истории.
28 мая 17:15
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Пьяный электрик и «петрушки» от Карпина. «Реал» и «Ливерпуль» сыграют на легендарном для России стадионе
Обозреватель «СЭ» и бывший пресс-атташе сборной России вместе с Владимиром Бесчастных вспоминают выезд на «Стад де Франс» в 1999 году.
28 мая 12:00
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«В тот момент я был уверен — нам крышка». «Ливерпуль» — кошмар для Анчелотти, но потом тренер стал его фанатом
Сложная история отношений коуча «Реала» с сегодняшним соперником.
28 мая 00:10
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Финал Лиги чемпионов: Салах намерен отомстить «Реалу», Бензема нацелен на «Золотой мяч»
В субботу, как и в 2018 году, в решающем матче встретятся «Ливерпуль» и «Реал».
27 мая 20:00
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Главный герой «Реала» — преступник. Как Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео
В эти выходные мадридский «Реал» и московское «Динамо» сыграют важнейшие матчи сезона в финалах.
27 мая 17:00
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Селюк — о финале Лиги чемпионов: «Пусть Бензема оформит хет-трик в финале и обойдет Роналду»
Известный агент Дмитрий Селюк — о предстоящем финале Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль».
27 мая 15:00
78
«Реал» vs «Ливерпуль» — идеальный финал! Нас ждет рок-концерт, который нельзя пропустить
Трофей Лиги чемпионов разыграют две самые яркие команды сезона.
25 мая 20:00
39
В 2018-м Кариус сломал «Ливерпулю» финал ЛЧ. Справится ли «Реал» теперь без его помощи?
Состав мадридцев с тех пор изменился на 80%.
20 мая 12:00
78
«Несправедливость приносит боль и обиду!» В 96-м у «Спартака» украли победу над французами?
Вспоминаем драматичное противостояние красно-белых и «Нанта» в четвертьфинале Лиги чемпионов в марте 1996 года.
19 мая 00:00
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Вендел: «У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»
Интервью с одним из лидеров «Зенита».
14 мая 18:50
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Тедеско не сыграл со «Спартаком» в Лиге чемпионов, но с 11-го места вытащил туда «Лейпциг»
Экс-тренер красно-белых в фирменном эмоциональном стиле вывел свою команду в главный еврокубок.
14 мая 14:15
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«РФС остается членом УЕФА». Дюков — о будущем российского футбола
Александр Дюков пообщался с журналистами на церемонии открытия ЮФЛ Приволжье.
5 мая 15:30
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Двуличный УЕФА лишил Россию суперфинала Лиги чемпионов
Вячеслав Короткин сожалеет, что матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится не в Петербурге.
5 мая 14:30
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30 лет назад тренер «Зенита» спас Анчелотти от отставки и помог запустить карьеру
Спецкор «СЭ» Георгий Кудинов в Италии — о герое Лиги чемпионов.
5 мая 11:30
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Гвардиола снова без Лиги чемпионов. Что не так с великим тренером?
Одиннадцать лет он не может выиграть главный еврокубок.
5 мая 08:30
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«Сити» — почти идеальная машина, а «Реал» — это Жизнь. Поэтому он заслуживает выиграть эту Лигу чемпионов
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о великом матче в Мадриде.
5 мая 01:00
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«Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!
В Мадриде случился повтор легендарного чуда «МЮ» — 1999.
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