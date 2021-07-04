Герман Онугха стал полноправным игроком датского «Вайле»
15:00
Клуб из Дании «Вайле» выкупил у «Краснодара» трансфер нападающего Германа Онугхи, сообщает сайт российской команды.
24-летний нападающий Герман Онугха перешел в «Краснодар» в июле 2018 года. За команды черно-зеленых форвард в сумме сыграл 64 официальных матча, в которых отметился 20 забитыми мячами.
В феврале 2021 года Герман был арендован клубом «Вайле» из датской суперлиги, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В составе «Вайле» Онугха провел 19 матчей, забил 5 голов и записал на свой счет одну голевую передачу.
Ранее появилась информация, что футболист находится на сборе «Крыльев Советов».
Дополнительная информация:
https://fckrasnodar.ru/teams/team2/news/object/?object_id=139612
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