Герман Онугха стал полноправным игроком датского «Вайле»

Клуб из Дании «Вайле» выкупил у «Краснодара» трансфер нападающего Германа Онугхи, сообщает сайт российской команды.

24-летний нападающий Герман Онугха перешел в «Краснодар» в июле 2018 года. За команды черно-зеленых форвард в сумме сыграл 64 официальных матча, в которых отметился 20 забитыми мячами.

В феврале 2021 года Герман был арендован клубом «Вайле» из датской суперлиги, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В составе «Вайле» Онугха провел 19 матчей, забил 5 голов и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что футболист находится на сборе «Крыльев Советов».