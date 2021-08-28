Датский полузащитник Дрейер стал игроком «Рубина»

«Рубин» подписал контракт на пять лет с 23-летним датским полузащитником «Мидтьюлланна» Андерсом Дрейером. Новичок будет выступать за команду под номером 11, сообщает сайт казанцев.

Андерс Дрейер — игрок «Рубина»



Контракт с 23-летним датским полузащитником рассчитан на пять лет ??



? Ранее он играл за «Эсбьерг», «Брайтон», «Сент-Миррен», «Херенвен» и «Мидтьюлланн», а также за юношеские и молодежную сборные Дании.



Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/JZnhjc2f7P — «Рубин» Казань (@fcrk) August 28, 2021

По информации «СЭ», казанцы заплатят за игрока 6 млн евро за три года. Футболист приедет в Россию, когда получит визу.

В текущем сезоне Дрейер провел все шесть матчей чемпионата Дании, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Также Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0).