«Байер» объявил о подписании контракта с Луневым

Российский вратарь Андрей Лунев стал игроком «Байера», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Контракт с 29-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).

Ранее голкипер также выступал за «Уфу», московское «Торпедо», «Сатурн» и другие команды.

На счету Лунева 7 игр в составе сборной России.