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«Байер» объявил о подписании контракта с Луневым

11:03
Андрей Лунев (справа). Фото ФК «Байер»
Андрей Лунев (справа). Фото ФК «Байер»
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Российский вратарь Андрей Лунев стал игроком «Байера», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Контракт с 29-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).

Ранее голкипер также выступал за «Уфу», московское «Торпедо», «Сатурн» и другие команды.

На счету Лунева 7 игр в составе сборной России.

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