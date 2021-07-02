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Зинович из «Минска» подпишет пятилетний контракт с «Локомотивом»

11:38
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Минска» Кирилл Зинович подписал контракт с «Локомотивом».

Соглашение с 18-летним белорусом рассчитано на пять лет.

Зинович является воспитанником «Минска». В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей в чемпионате Белоруссии, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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