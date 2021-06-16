Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА отдал молодого полузащитника в аренду «Текстильщику»

17:42
Гоча Гогричиани. Фото ПФК ЦСКА.
Гоча Гогричиани. Фото ПФК ЦСКА.
Теги:

Полузащитник ЦСКА Гоча Гогричиани в сезоне-2021/22 будет выступать за «Текстильщик», сообщает сайт московской команды.

Гогричиани перешел в «Текстильщик» на правах аренды до окончания сезона. Перед этим он на год продлил контракт с армейским клубом.

Прошлый сезон он также провел на правах аренде в «Акроне». На счету 21-летнего хавбека 10 матчей и 1 гол в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/gocha-gogrichiani-provedet-sezon-v-tekstilshchike/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Финляндия: единственный мяч Черчесову, два автогола, феерия Аршавина и Кержакова
Турция — Уэльс: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Миранчук забил шедевральный гол в ворота финнов. Леша ответил Черчесову за «золотой актив»
Сборная России проиграла Финляндии в матче Евротура

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы