ЦСКА отдал молодого полузащитника в аренду «Текстильщику»

Полузащитник ЦСКА Гоча Гогричиани в сезоне-2021/22 будет выступать за «Текстильщик», сообщает сайт московской команды.

Гогричиани перешел в «Текстильщик» на правах аренды до окончания сезона. Перед этим он на год продлил контракт с армейским клубом.

Прошлый сезон он также провел на правах аренде в «Акроне». На счету 21-летнего хавбека 10 матчей и 1 гол в ФНЛ.