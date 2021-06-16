ЦСКА отдал молодого полузащитника в аренду «Текстильщику»
17:42
Полузащитник ЦСКА Гоча Гогричиани в сезоне-2021/22 будет выступать за «Текстильщик», сообщает сайт московской команды.
Гогричиани перешел в «Текстильщик» на правах аренды до окончания сезона. Перед этим он на год продлил контракт с армейским клубом.
Прошлый сезон он также провел на правах аренде в «Акроне». На счету 21-летнего хавбека 10 матчей и 1 гол в ФНЛ.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/gocha-gogrichiani-provedet-sezon-v-tekstilshchike/
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