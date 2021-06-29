«Химки» подписали контракт с капитаном словенского «Целе»

Как ранее сообщал «СЭ», «Химки» подписали контракт с защитником Душаном Стоиновичем. Защитник прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Кратово, сообщает сайт клуба.

Душан Стоинович — в «Химках»! ??



«Химки» подписали контракт с капитаном «Целе» Душаном Стоиновичем. Защитник прошёл медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Кратово.



Dobrodo?li, Du?an! ??



Больше информации на нашем сайте ?? https://t.co/wTn4KOxtz0 pic.twitter.com/ERRddwFo89 — ФК «Химки» (@fc_khimki) June 29, 2021

Стоинович — воспитанник «Целе». В сезоне-2019/20 он помог клубу впервые в истории стать чемпионом Словении. В прошлом сезоне 20-летний защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями.

Защитник прошел все ступени сборной Словении, а также провел 9 матчей за молодежную сборную. В марте сыграл на молодежном чемпионате Европы.