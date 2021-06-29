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«Химки» подписали контракт с капитаном словенского «Целе»

18:08
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Как ранее сообщал «СЭ», «Химки» подписали контракт с защитником Душаном Стоиновичем. Защитник прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Кратово, сообщает сайт клуба.

Стоинович — воспитанник «Целе». В сезоне-2019/20 он помог клубу впервые в истории стать чемпионом Словении. В прошлом сезоне 20-летний защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями.

Защитник прошел все ступени сборной Словении, а также провел 9 матчей за молодежную сборную. В марте сыграл на молодежном чемпионате Европы.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/iyun/dushan-stoinovich-v-khimkakh-/

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Иван Шитик все материалы автора

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