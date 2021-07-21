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«Балтика» арендовала у «Зенита» полузащитника Шамкина

11:02
Даниил Шамкин. Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»
Даниил Шамкин. Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин проведет следующий сезон на правах аренды в «Балтике», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В прошлом сезоне 19-летний российский футболист провел 5 матчей за основную команду и сделал две результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает хавбека в 800 тысяч евро.

На счету Шамкина два матча в составе сборной России (U18).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-21-daniil-shamkin-provedet-sezon-v-baltike.htm

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