Расписание матчей и трансляций 7-го тура РПЛ сезона-2026/2027
Матчи 7-го тура чемпионата России состоятся с 5 по 7 сентября. «СЭ» публикует расписание предстоящего тура РПЛ. Время начала — московское.
Расписание матчей и трансляций 7-го тура РПЛ
5 сентября (суббота)
14.00. «Крылья Советов» — «Краснодар» — «Матч Премьер»
16.30. «Зенит» — ЦСКА — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko
19.00. «Ростов» — «Факел» — «Матч Премьер»
6 сентября (воскресенье)
14.00. «Оренбург» — «Акрон» — «Матч Премьер»
16.15. «Динамо» Махачкала — «Родина» — «Матч Премьер»
18.30. «Динамо» — «Спартак» — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko
20.45. «Балтика» — «Локомотив» — «Матч Премьер»
7 сентября (понедельник)
19.30. «Рубин» — «Ахмат» — «Матч Премьер»
После 6 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» (18 очков), 2-е место занимает «Спартак» (13 очков) и замыкает тройку лидеров «Зенит» (12 очков).
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0