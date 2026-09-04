Расписание матчей и трансляций 7-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Матчи 7-го тура чемпионата России состоятся с 5 по 7 сентября. «СЭ» публикует расписание предстоящего тура РПЛ. Время начала — московское.

Расписание матчей и трансляций 7-го тура РПЛ

5 сентября (суббота)

14.00. «Крылья Советов» — «Краснодар» — «Матч Премьер»

16.30. «Зенит» — ЦСКА — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

19.00. «Ростов» — «Факел» — «Матч Премьер»

6 сентября (воскресенье)

14.00. «Оренбург» — «Акрон» — «Матч Премьер»

16.15. «Динамо» Махачкала — «Родина» — «Матч Премьер»

18.30. «Динамо» — «Спартак» — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

20.45. «Балтика» — «Локомотив» — «Матч Премьер»

7 сентября (понедельник)

19.30. «Рубин» — «Ахмат» — «Матч Премьер»

После 6 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» (18 очков), 2-е место занимает «Спартак» (13 очков) и замыкает тройку лидеров «Зенит» (12 очков).

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