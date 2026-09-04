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Расписание матчей и трансляций 7-го тура РПЛ сезона 2026/2027

Расписание матчей и трансляций 7-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Матчи 7-го тура чемпионата России состоятся с 5 по 7 сентября. «СЭ» публикует расписание предстоящего тура РПЛ. Время начала — московское.

Расписание матчей и трансляций 7-го тура РПЛ

5 сентября (суббота)

14.00. «Крылья Советов» — «Краснодар» — «Матч Премьер»

16.30. «Зенит» — ЦСКА — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

19.00. «Ростов» — «Факел» — «Матч Премьер»

6 сентября (воскресенье)

14.00. «Оренбург» — «Акрон» — «Матч Премьер»

16.15. «Динамо» Махачкала — «Родина» — «Матч Премьер»

18.30. «Динамо» — «Спартак» — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

20.45. «Балтика» — «Локомотив» — «Матч Премьер»

7 сентября (понедельник)

19.30. «Рубин» — «Ахмат» — «Матч Премьер»

После 6 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» (18 очков), 2-е место занимает «Спартак» (13 очков) и замыкает тройку лидеров «Зенит» (12 очков).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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