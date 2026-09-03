Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Спартак» показывает хороший футбол»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры против «Спартака» в 7-м туре РПЛ.

«Спартак» в очень хорошей форме. Красно-белые, действительно, показывают хороший футбол. Посмотрим, как «Спартак» будет выглядеть в нашей игре. «Динамо» может победить «Спартак» за счет своей игры, игроков, командных и индивидуальных качеств. Посмотрим в воскресенье, сильнее ли состав красно-белых, чем наш», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» — «Спартак» сыграют 6 августа в 18:30 по московскому времени.