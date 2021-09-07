Новый вратарь «Зенита» Станислав Крицюк — о деталях контракта с клубом, Португалии и Лиге чемпионов.

Во вторник в одном из своих фирменных магазинов «Зенит» устроил презентацию новичка — 30-летнего голкипера Станислава Крицюка. Вратарь нанес номер 1 на игровую футболку, а также оставил автограф на стене фан-шопа. Кроме того, Крицюк ответил на ряд вопросов.

— Станислав, как вы оцениваете свою текущую форму?

— Я полностью прошел предсезонную подготовку с «Жил Висенте», отыграл шесть матчей. Моя текущая форма хорошая, но нужно адаптироваться к взаимосвязям с командой, время на это есть. Дальше все зависит от тренерского штаба — как посчитают нужным. Я на сто процентов готов.

— Общались ли с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским? Как вас встретила вратарская бригада?

— Общался. Тренировались уже вместе. Бригада встретила отлично. Хорошие ребята.

— Какие у вас впечатления о первых днях?

— Сам переход волнителен, потому что это большой вызов для меня. Рад быть здесь. Впечатления только позитивные. С тренерским штабом мы общались, но многое еще не обсудили. На данный момент у нас мало игроков тренируется, но штаб делает все, чтобы я быстрее адаптировался.

— Вы играли как в России, так и в Португалии. Сравните два чемпионата.

— Сложно это сделать. Подходы разные, но сложно говорить, где лучше или хуже. Футбол отличается: в Португалии чемпионат более открытый, с мячом старается играть большинство команд, у нас в РПЛ все по-другому. Требования к вратарям тоже отличаются, но некардинально.

— Почему решили поменять Португалию на прохладный Петербург?

— Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах. Конкуренции не боюсь, она делает нас лучше. Будем делать все, чтобы помочь клубу, показать сильные стороны. Почему поменял? Ха-ха, а вы против, что я перешел в «Зенит»? Не все завязано на погоде. Петербург — самый европейский город России, и погода — один из небольших минусов города. У него есть плюсы, которых нет в Европе. Я россиянин, у меня здесь семья, «Зенит» — самый большой клуб России, который доказывает это в последние годы. Честь за него выступать.

— А Лига чемпионов была мотивацией?

— Переходу способствовало много факторов, в том числе этот.

— Игра за сборную тоже стала для вас мотивацией вернуться в Россию?

— Мое мнение — из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из моего предыдущего клуба «Жил Висенте». Может, я не совсем прав. Но есть такое ощущение. Думаю, что, выступая за «Зенит», есть все шансы вызываться в сборную.

— Контракт подписан по схеме «1+1». Почему так?

— Есть тонкости, которые неправильно будет разглашать. Могу вас заверить, что на 99 процентов это два года. Могло быть больше, но я посчитал, что так будет правильнее.

— Чувствуете ответственность перед болельщиками из-за выступления в Лиге чемпионов?

— Конечно, как и вся команда. Наша армия болельщиков — самая большая в России. Мы приложим все усилия для того, чтобы выглядеть достойно в Лиге чемпионов.

— Что вам дали годы в Португалии?

— Годы в Португалии, «Краснодаре», возвращение в Португалию — все это опыт. Когда проходит какой-то этап, ты взрослеешь, мудреешь. Понимаешь, что какие-то вещи ты бы изменил. Разные клубы, тренеры, условия. Ты подстраиваешься, становишься лучше.

— Как долго думали над предложением «Зенита»?

— Все произошло быстро. Был звонок, мы обсудили, заинтересован ли я в трансфере. Я ответил, что да. Дальше уже обсуждали нюансы по контракту.