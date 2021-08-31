«Вест Хэм» объявил о трансфере Крала из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешел в «Вест Хэм». Лондонский клуб в Twitter выложил ролик, в котором представляет чеха в качестве новичка команды.

Thought we'd leave this introduction to our #CzechMates... ??? pic.twitter.com/XJ8Y3iJqJs — West Ham United (@WestHam) August 31, 2021

Лондонцы взяли 23-летнего футболиста в аренду на сезон, после чего обязаны будут следующим летом выкупить его трансфер. Контракт футболиста рассчитан по схеме «1+4».

Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году, после перехода из чешской «Славии». В минувшем сезоне он вышел на поле в 29 матчах и отдал пять голевых передач. В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.

Ранее «Вест Хэм» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который заключил пятилетнее соглашение.