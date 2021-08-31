«Вест Хэм» объявил о трансфере Крала из «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешел в «Вест Хэм». Лондонский клуб в Twitter выложил ролик, в котором представляет чеха в качестве новичка команды.
Лондонцы взяли 23-летнего футболиста в аренду на сезон, после чего обязаны будут следующим летом выкупить его трансфер. Контракт футболиста рассчитан по схеме «1+4».
Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году, после перехода из чешской «Славии». В минувшем сезоне он вышел на поле в 29 матчах и отдал пять голевых передач. В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.
Ранее «Вест Хэм» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который заключил пятилетнее соглашение.
Методология
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