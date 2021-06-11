«Рубин» подписал сына бывшего защитника «Локомотива» Нижегородова
15:35
«Рубин» объявил о заключении контракта с защитником Константином Нижегородовым.
Срок соглашения с 18-летним футболистом не сообщается. Защитник является сыном бывшего футболиста «Локомотива» и сборной России Геннадия Нижегородова.
? ОФИЦИАЛЬНО ?— «Рубин» Казань (@fcrk) June 11, 2021
?
Константин Нижегородов — в «Рубине»!
?
Ранее 18-летний защитник выступал за юношеские команды «Черноморец» (Одесса), «Шальке» (Германия), «Ганза» (Германия).
?
Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/EVCp1Hij8x
Константин Нижегородов — воспитанник одесского «Черноморца». С 2018 по 2019 год он выступал за молодежную команду «Шальке», после чего находился в молодежной команде «Ганзы» из Ростока.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/konstantin-nizhegorodov-v-rubine
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю