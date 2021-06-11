«Рубин» подписал сына бывшего защитника «Локомотива» Нижегородова

«Рубин» объявил о заключении контракта с защитником Константином Нижегородовым.

Срок соглашения с 18-летним футболистом не сообщается. Защитник является сыном бывшего футболиста «Локомотива» и сборной России Геннадия Нижегородова.

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Константин Нижегородов — в «Рубине»!

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Ранее 18-летний защитник выступал за юношеские команды «Черноморец» (Одесса), «Шальке» (Германия), «Ганза» (Германия).

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Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/EVCp1Hij8x — «Рубин» Казань (@fcrk) June 11, 2021

Константин Нижегородов — воспитанник одесского «Черноморца». С 2018 по 2019 год он выступал за молодежную команду «Шальке», после чего находился в молодежной команде «Ганзы» из Ростока.