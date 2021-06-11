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«Рубин» подписал сына бывшего защитника «Локомотива» Нижегородова

15:35
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«Рубин» объявил о заключении контракта с защитником Константином Нижегородовым.

Срок соглашения с 18-летним футболистом не сообщается. Защитник является сыном бывшего футболиста «Локомотива» и сборной России Геннадия Нижегородова.

Константин Нижегородов — воспитанник одесского «Черноморца». С 2018 по 2019 год он выступал за молодежную команду «Шальке», после чего находился в молодежной команде «Ганзы» из Ростока.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/konstantin-nizhegorodov-v-rubine

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