«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла

«Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о подписании трехлетнего контракта с защитником из Нидерландов Гленном Бейлом.

Последним клубом 26-летнего футболиста был «Эммен», в составе которого он выступал с 2017 года. За это время он провел 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

В самарском клубе защитник будет выступать под номером 23.

«Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл — яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся «Крыльям». Я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров», — прокомментировал подписание спортивный директор клуба Сергей Корниленко.