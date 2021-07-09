Киевское «Динамо» объявило об аренде Шкурина у ЦСКА

Форвард ЦСКА Илья Шкурин перешел на правах аренды в киевское «Динамо», сообщает официальный сайт украинского клуба 9 июля.

Белорусский нападающий будет выступать за «Динамо» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа контракта. 10 июля он отправится с динамовцами на второй сбор в Швейцарию.

21-летний нападающий ранее выступал у себя на родине за «Витебск» и «Энергетик-БГУ». В составе «Энергетика-БГУ» в чемпионате Белоруссии 2019 года он забил 19 мячей в национальном чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона, опередив ближайшего преследователя на пять голов.

В прошлом сезоне Шкурин провел 14 матчей за московских армейцев во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает Шкурина в один миллион евро.