На стадионе «РЖД Арене» появился постер Мостового в футболке «Локомотива» и с надписью «С возвращением!»

На «РЖД Арене» появился постер с изображением нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

28-летний футболист изображен на плакате в игровой форме «Локомотива». Рядом с фото игрока на постере размещена надпись «С возвращением!».

Ранее сообщалось, что Мостовой перейдет в «Локомотив» на правах аренды.

Мостовой играл за молодежные команды железнодорожников с 2012 по 2015 год. В 2019-м нападающий перешел в «Зенит». В этом сезоне он трижды выходил на поле во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 80 минут, и ни разу не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.