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На стадионе «РЖД Арене» появился постер Мостового в футболке «Локомотива» и с надписью «С возвращением!»

Сергей Филин
Плакат Андрея Мостового на «РЖД Арене».
Фото «СЭ»

На «РЖД Арене» появился постер с изображением нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

28-летний футболист изображен на плакате в игровой форме «Локомотива». Рядом с фото игрока на постере размещена надпись «С возвращением!».

Ранее сообщалось, что Мостовой перейдет в «Локомотив» на правах аренды.

Мостовой играл за молодежные команды железнодорожников с 2012 по 2015 год. В 2019-м нападающий перешел в «Зенит». В этом сезоне он трижды выходил на поле во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 80 минут, и ни разу не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.Батраков перешел в «Галатасарай», «Зенит» купил Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ

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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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