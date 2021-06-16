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«Ростов» отдал защитника Смирнова в аренду в «СКА-Хабаровск»

10:45
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«Ростов» отпустил защитника Александра Смирнова в аренду в «СКА-Хабаровск».

25-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в хабаровском клубе.

В сезоне-2020/21 Смирнов выступал за «Оренбург» на правах аренды. На его счету 1 результативная передача в 16 матчах..

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Иван Торопцев все материалы автора
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