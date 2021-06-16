«Ростов» отдал защитника Смирнова в аренду в «СКА-Хабаровск»

«Ростов» отпустил защитника Александра Смирнова в аренду в «СКА-Хабаровск».

25-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в хабаровском клубе.

Александр Смирнов проведет сезон в «СКА-Хабаровске»



Между «Ростовом» и клубом «СКА-Хабаровск» достигнуто соглашение по аренде флангового футболиста до конца предстоящего сезона.



Желаем Саше удачных выступлений! pic.twitter.com/n9ivZW9kPP — Football Club Rostov (@rostovfc) June 16, 2021

В сезоне-2020/21 Смирнов выступал за «Оренбург» на правах аренды. На его счету 1 результативная передача в 16 матчах..