ЦСКА продлил контракт с Абдулкадыровым до 2028 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Джамалутдином Абдулкадыровым, сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до июня 2028 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Абдулкадыров является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев защитник провел 22 матча. В сезоне-2026/27 он провел 5 матчей.

Также на счету футболиста 6 встреч за молодежную сборную России и 1 матч за основную национальную команду.