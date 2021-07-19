Турецкий «Аланьяспор» объявил о переходе экс-защитника «Сочи» Мевли
15:10
«Аланьяспор» на своем официальном сайте объявил о переходе экс-защитника «Сочи» Михи Мевли. 31-летний словенец подписал с турецким клубом трехлетний контракт. Ранее об этом сообщал «СЭ».
Мевля покинул «Сочи» в качестве свободного агента. Он выступал за южан с 2019-го года. В минувшем сезоне он провел за клуб 31 матч и забил 3 гола.
На счету защитника 37 игр в составе сборной Словении. Ранее он также играл за «Зенит», «Ростов», «Динамо» из Бухареста, «Лозанну» и др.
Дополнительная информация:
https://www.alanyaspor.org.tr/Haber/miha-mevlja-alanyasporumuzda-1972021
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