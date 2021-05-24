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Руй Витория назначен главным тренером «Спартака»

17:31
Руй Витория. Фото O Jogo.
Руй Витория. Фото O Jogo.
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Новым главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, сообщает 24 мая официальный сайт клуба. Специалист заменил на этом посту Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании сезона. Контракт рассчитан на два года.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. Ранее он также «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику». Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги. Чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

По данным «СЭ», зарплата Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.

При этом красно-белые заложили в проект контракта и согласовали со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50 процентов от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-05-24-ruy_vitoriya__novyy_glavnyy_trener_spartaka/

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