Защитник Иван Савицкий подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на четыре года.

«Рубин» подписал контракт с Иваном Савицким!



Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на четыре года ??



Иван — воспитанник СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург). В минувшем сезоне он выступал за клуб ПФЛ «Ленинградец». Является игроком юношеской сборной России! ??? pic.twitter.com/YhLYFJz0QK — «Рубин» Казань (@fcrk) June 30, 2021

Савицкий является воспитанником «Зенита» и игроком юношеской сборной России.

В сезоне-2020/21 18-летний защитник выступал за клуб «Ленинградец». В ПФЛ он провел 11 матчей и не отличился результативными действиями.