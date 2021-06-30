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Иван Савицкий подписал контракт с «Рубином»

16:23
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Защитник Иван Савицкий подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на четыре года.

Савицкий является воспитанником «Зенита» и игроком юношеской сборной России.

В сезоне-2020/21 18-летний защитник выступал за клуб «Ленинградец». В ПФЛ он провел 11 матчей и не отличился результативными действиями.

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