«Ганновер» не выкупит контракт Бийола, футболист вернется в ЦСКА
22:16
«Ганновер» принял решение не выкупать контракт полузащитника Яки Бийола. На официальном сайте клуб объявил о расставании с ним и еще пятью футболистами.
Таким образом, словенец вернется в ЦСКА. За «Ганновер» он выступал на правах аренды.
В сезоне-2020/21 футболист отыграл 30 матчей во второй бундеслиге и не отметился результативными действиями.
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