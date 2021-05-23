Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ганновер» не выкупит контракт Бийола, футболист вернется в ЦСКА

22:16
Яка Бийол (второй слева). Фото ФК "Ганновер".
Яка Бийол (второй слева). Фото ФК &quot;Ганновер&quot;.
Теги:

«Ганновер» принял решение не выкупать контракт полузащитника Яки Бийола. На официальном сайте клуб объявил о расставании с ним и еще пятью футболистами.

Таким образом, словенец вернется в ЦСКА. За «Ганновер» он выступал на правах аренды.

В сезоне-2020/21 футболист отыграл 30 матчей во второй бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Казалось, что катастрофы не избежать, но...» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
Мужчину зверски убили у "Москва-Сити"
Как откроют дверь без ключа разные знаки зодиака
Пригожин оценил итоги «Евровидения»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд