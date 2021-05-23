«Ганновер» не выкупит контракт Бийола, футболист вернется в ЦСКА

«Ганновер» принял решение не выкупать контракт полузащитника Яки Бийола. На официальном сайте клуб объявил о расставании с ним и еще пятью футболистами.

Таким образом, словенец вернется в ЦСКА. За «Ганновер» он выступал на правах аренды.

В сезоне-2020/21 футболист отыграл 30 матчей во второй бундеслиге и не отметился результативными действиями.