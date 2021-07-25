Дмитрий Ефремов покинул «Крылья Советов»

«Крылья Советов» и полузащитник Дмитрий Ефремов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщает сайт самарцев.

26-летний футболист, таким образом, покидает самарский клуб.

Ефремов провел за «Крылья» 5 матчей. До этого он выступал за ЦСКА, «Урал» и «Оренбург».