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Дмитрий Ефремов покинул «Крылья Советов»

17:41
Дмитрий Ефремов. Фото ХК «Крылья Советов».
Дмитрий Ефремов. Фото ХК «Крылья Советов».
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«Крылья Советов» и полузащитник Дмитрий Ефремов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщает сайт самарцев.

26-летний футболист, таким образом, покидает самарский клуб.

Ефремов провел за «Крылья» 5 матчей. До этого он выступал за ЦСКА, «Урал» и «Оренбург».

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18986

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Иван Шитик все материалы автора

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