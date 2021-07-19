«Зенит» объявил об уходе Мамманы в аренду в «Сочи»

«Зенит» объявил на официальном сайте о переходе защитника Эмануэля Мамманы в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Эмануэль Маммана проведет сезон в Сочи.



Детали: https://t.co/uPon1dX1Hg — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 19, 2021

25-летний аргентинец уже выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды, сыграв 18 матчей в РПЛ.

В составе «Зенита» Маммана провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.