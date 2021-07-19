«Зенит» объявил об уходе Мамманы в аренду в «Сочи»
10:50
«Зенит» объявил на официальном сайте о переходе защитника Эмануэля Мамманы в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2021/22.
25-летний аргентинец уже выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды, сыграв 18 матчей в РПЛ.
В составе «Зенита» Маммана провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-19-emanuel-mammana-provedet-sezon-v-sochi.htm
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