«Нижний Новгород» арендовал защитника «Сочи» Миладиновича

«Нижний Новгород» арендовал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.

26-летний серб проведет сезон-2021/22 в нижегородском клубе на правах аренды. Футболист будет выступать под номером 15.

В сезоне-2020/21 Миладинович провел 28 матчей за «Сочи», на его счету один гол.