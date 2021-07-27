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«Нижний Новгород» арендовал защитника «Сочи» Миладиновича

11:58
Иван Миладинович. Фото Instagram
Иван Миладинович. Фото Instagram
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«Нижний Новгород» арендовал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.

26-летний серб проведет сезон-2021/22 в нижегородском клубе на правах аренды. Футболист будет выступать под номером 15.

В сезоне-2020/21 Миладинович провел 28 матчей за «Сочи», на его счету один гол.

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/78383/

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Иван Торопцев все материалы автора

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