«Нижний Новгород» арендовал защитника «Сочи» Миладиновича
11:58
«Нижний Новгород» арендовал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.
26-летний серб проведет сезон-2021/22 в нижегородском клубе на правах аренды. Футболист будет выступать под номером 15.
Иван Миладинович — в ФК «НН» https://t.co/rSrMSWCTpp pic.twitter.com/7VFpPcYKup— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) July 27, 2021
В сезоне-2020/21 Миладинович провел 28 матчей за «Сочи», на его счету один гол.
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