«СКА-Хабаровск» подписал форварда «Урала» Караева
16:35
«СКА-Хабаровск» подписал нападающего «Урала» Давида Караева, сообщает официальный сайт команды из Хабаровска.
26-летний россиянин заключил соглашение с клубом на один год. Футболист будет выступать под номером «9».
«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Давидом Караевым?https://t.co/7wnl7QMeBP pic.twitter.com/mfjNEhGbLQ— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) July 9, 2021
С марта 2021 года Караев выступал за «Каспий» из Актау на правах аренды. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах чемпионата Казахстана.
Караев уже выступал за «СКА-Хабаровск» в сезоне-2013/14. Тогда футболист провел за команду 5 матчей и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/ska-khabarovsk-podpisal-kontrakt-s-davidom-karaevym/
Читайте также
Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии, и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю