«СКА-Хабаровск» подписал форварда «Урала» Караева

«СКА-Хабаровск» подписал нападающего «Урала» Давида Караева, сообщает официальный сайт команды из Хабаровска.

26-летний россиянин заключил соглашение с клубом на один год. Футболист будет выступать под номером «9».

С марта 2021 года Караев выступал за «Каспий» из Актау на правах аренды. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах чемпионата Казахстана.

Караев уже выступал за «СКА-Хабаровск» в сезоне-2013/14. Тогда футболист провел за команду 5 матчей и не отличился результативными действиями.