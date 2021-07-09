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«СКА-Хабаровск» подписал форварда «Урала» Караева

16:35
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«СКА-Хабаровск» подписал нападающего «Урала» Давида Караева, сообщает официальный сайт команды из Хабаровска.

26-летний россиянин заключил соглашение с клубом на один год. Футболист будет выступать под номером «9».

С марта 2021 года Караев выступал за «Каспий» из Актау на правах аренды. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах чемпионата Казахстана.

Караев уже выступал за «СКА-Хабаровск» в сезоне-2013/14. Тогда футболист провел за команду 5 матчей и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/ska-khabarovsk-podpisal-kontrakt-s-davidom-karaevym/

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Иван Торопцев все материалы автора

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